الدوري المصري

المصري

- -
18:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

الزمالك

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
16:00

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإيطالي

جنوى

- -
19:30

يوفنتوس

الدوري الإيطالي

إنتر ميلان

- -
21:45

أودينيزي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة

03:06 ص الأحد 31 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الأحد، الموافق 31 أغسطس، مباريات الجولة الخامسة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك أمام وادي دجلة، ومواجهة المصري أمام كهرباء الإسماعيلية.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 2

المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 1

سموحة ضد بتروجيت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2

الزمالك ضد وادي دجلة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

