مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الأحد والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم الأحد، الموافق 31 أغسطس، مباريات الجولة الخامسة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الزمالك أمام وادي دجلة، ومواجهة المصري أمام كهرباء الإسماعيلية.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
مودرن سبورت ضد حرس الحدود - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 2
المصري ضد كهرباء الإسماعيلية - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 1
سموحة ضد بتروجيت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 2
الزمالك ضد وادي دجلة - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
