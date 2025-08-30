تعليق ناري من سيد عبد الحفيظ على خسارة الأهلي أمام بيراميدز

علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة الأسبق بالنادي الأهلي، على خسارة المارد الأحمر أمام بيراميدز بثنائية دون رد.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر 2": "موسم من أسوأ بدايات الأهلي في التاريخ".

وأضاف: "المشكلة مش في الخسارة من بيراميدز، لكن في ظهور الفريق بلا أداء أو روح داخل الملعب".

وواصل: "ممكن الأهلي يرجع ويكسب الدوري عادي لأن موجود عناصر مميزة، لكن لما تتعاقد مع لاعيبة كويسة لازم تجيب مدرب مميز يقدر يوظفهم ويستخدمهم صح".

وعن لاعبي الأهلي، اختتم: "لاعيبة الأهلي لازم تبقى رجالة وتاكل النجيلة بعض النظر عن النتيجة".

