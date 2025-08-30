شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها اتخاذ الزمالك إجراءً قانونيا ضد مرتضى منصور رئيس النادي السابق، وظهور حسن شحاتة أسطورة الزمالك ومنتخب مصر السابق، بعد تعرضه لوعكة صحية.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"لحماية الأبيض".. الزمالك يتخذ إجراءات قانونية ضد مرتضى منصور

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، اليوم الجمعة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد الرئيس الأسبق المعزول مرتضى منصور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

صدمة لبيراميدز قبل مواجهة الأهلي – خاص

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، صدمة كبيرة قبل مواجهة الأهلي في الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

أول رد فعل من مرتضى منصور بعد بلاغ الزمالك ضده

علق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار مجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي برئاسة حسين لبيب، بتقديم عدة بلاغات ضد منصور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

مهاجم الزمالك السابق ينضم لنادِ بالدرجة الثانية (فيديو وصور)

أعلن نادي ليفلز ـ الذي ينشط بدوري الدرجة الثانية ( ب ) ـ التعاقد مع المهاجم السابق لنادي الزمالك وإنبي يوسف حسن.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

" العدو التاريخي لابد أن ينتهي".. رسالة غامضة من عضو مجلس إدارة الزمالك

وجه عضو مجلس إدارة نادي الزمالك رامي نصوحي رسالة غامضة بالتزامن مع نشر ناديه بيانًا رسميًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"رفقة حسني عبد ربه".. أول ظهور لحسن شحاتة بعد أزمته الصحية

حرص حسني عبد ربه نجم النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، على طمأنة الجماهير المصرية على الحالة الصحية لحسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

والد محترف الزمالك يوجه طلبًا للجماهير والإعلام

طالب رينان بيزيرا والد المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان جماهير ناديه ووسائل الإعلام بمناداته بـ "خوان بيزيرا" بدلاً من "خوان ألفينا".. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"الأولى بالقميص الأحمر".. ماذا قدم زيزو أمام بيراميدز قبل مباراة اليوم؟

يستعد أحمد سيد زيزو نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، لخوض مباراته الأولى بقميص النادي الأهلي أمام نظيره فريقي بيراميدز اليوم السبت.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

لتصحيح المسار.. موعد مباراة الأهلي وبيراميدز والقناة الناقلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة بيراميدز، مساء اليوم السبت 30 أغسطس، في قمة الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"ليلة الجمعة" 13 صورة لزوجة محمد عواد والجمهور يعلق

نشرت حنين خالد زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

اقرأ أيضًا:

منافسة على الخطوط.. ماذا قدم ريبيرو ويورتشيتش مع الأهلي وبيراميدز؟

بالصور.. حكم يطرد معلق الاستاد في مشهد مثير للجدل

23 مباراة.. تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز بجميع البطولات