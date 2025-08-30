كتب - مصطفى الجريتلي:

تتجه الأنظار عند التاسعة من مساء اليوم السبت صوب ملعب الإنتاج الحربي ؛ حيث مباراة الأهلي وضيفه بيراميدز ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري.

الأهلي يدخل اللقاء في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط إذ لم يخض مباراة الجولة الثالثة وفقًا لنظام الموسم الجاري من المسابقة بعدم خوض فريق مباراة بكل جولة إذ أن عدد الأندية المشارك 21 ـ فرديًا ـ.

لاعبو المدرب الإسباني خوسيه ريبيرو استهلوا موسمهم بالتعادل بهدفين لمثلهما مع مودرن سبورت ثم الفوز برباعية مقابل هدف أمام فاركو قبل التعادل السلبي مع مستضيفه غزل المحلة.

وعلى الجانب الآخر يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط ولكنه خاض الأربع جولات السابقة بواقع تعادلين أمام وادي دجلة والمصري وفوز أمام الإسماعيلي وخسارة أمام مودرن سبورت.

المباراة لن تكون ذات أهمية كبيرة لمنافسهما التقليدي بالمواسم الماضية الزمالك إذ يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 10 نقاط وحال فوز أحد الفريقين فسيصل إلى النقطة 8.

ولكنها ستكون مهمة بالنسبة للثلاثي المصري الوصيف صاحب الـ 8 نقاط ويتبقى له مباراة الجولة الخامسة أمام نظيره كهرباء الإسماعيلية عندالسادسة من مساء يوم غد الأحد والتي حال فوزه بها سيتصدر جدول المسابقة برصيد 11 نقطة ولكنه حال الخسارة سينتظر نتيجة مباراة الأهلي وبيراميدز لحسم وصافته للترتيب من عدمها.

وستهم كذلك نادي إنبي صاحب المركز الثالث برصيد 8 نقاط والذي خاض مباراة الجولة الخامسة وكذلك بتروجت صاحب المركز الرابع بالرصيد ذاته والذي سيحل ضيفًا عند التاسعة من مساء الأحد على نظيره سموحة.

وحال تعاقد الأهلي وبيراميدز فسيصلان إلى النقطة 6 التي يمتلكها فريق سموحة صاحب المركز السابع وكذلك موردن فيوتشر صاحب المركز الخامس والمتبقي لهما مباراة الجولة الخامسة التي قد تجعلهما يصعدان للنقطة 8 ولكن حال خسارتهما فسيبقيان عند النقطة 6 لينتظرا فارق النقاط مع الأهلي وبيراميدز حال تعادلهما لحسم ترتيبهما بالجدول.