"موقف بن رمضان".. قائمة الأهلي لمواجهة بيراميدز بالدوري

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الإسباني خوسيه ريبيرو، على قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز غدا في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ويستعد المارد الأحمر لملاقاة نظيره بيراميدز غدا، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، على ملعب "السلام".

وكشف مصدر لمصراوي أن قائمة المارد الأحمر لمواجهة بيراميدز غدا في الدوري، ستشهد تواجد نجم الوسط التونسي محمد علي بن رمضان، بعد التأكد من سلامته عقب معاناته من بعض الآلام في العضلة الخلفية، خلال مباراة المحلة الأخيرة بالدوري.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير

خط الدفاع: أشرف داري، أحمد عابدين، مصطفى العش، محمد هاني، أحمد رمضان وكريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو، طاهر محمد طاهر، أحمد رضا، محمد مجدي أفشة، محمود حسن تريزيجيه، حسين الشحات، أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: جراديشار ومحمد شريف.

ويدخل النادي الأهلي مباراة بيراميدز غدا، وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 5 نقاط، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز العاشر بنفس الرصيد من النقاط.

