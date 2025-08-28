مباريات الأمس
الدوري المصري الممتاز - سيدات

مسار

0 0
16:30

الزمالك

الدوري السعودي

الاتفـــــاق

- -
21:00

الخلود

الدوري السعودي

أهلي جدة

- -
21:00

نادي نيوم

دوري نجوم قطر

الريان

- -
18:30

الدحيل

دوري نجوم قطر

السد القطري

- -
20:30

الغرافة

قرار جديد فيريرا قبل مواجهة وادي دجلة في الدوري

03:34 م الخميس 28 أغسطس 2025

فيريرا

background

كتب- محمد خيري:
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية اليوم الخميس.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء غدًا الجمعة على ستاد الكلية الحربية، ، في إطار الاستعداد لمباراة وادي دجلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء يوم الثلاثاء الماضي على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم جدول ترتيب المسابقة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره وادي دجلة يوم الأحد المقبل الموافق 31 أغسطس الجاري في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

