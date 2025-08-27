مباريات الأمس
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن أرض الفرع الجديد بأكتوبر

07:05 م الأربعاء 27 أغسطس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    أرض الزمالك
  • عرض 5 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 5 صورة
    صور من فيديو بالتصوير الجوي يُظهر حجم الإنشاءات في أرض الزمالك بأكتوبر
  • عرض 5 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك على خلفية ما حدث مؤخراً من اتهامات ومزاعم بوجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد مجلس الإدارة في بيانه أن الملف تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة، مشددًا على استعداد جميع أعضائه للمثول أمام جهات التحقيق المختصة من أجل الرد على"الادعاءات والأكاذيب" التي تمس الذمة المالية للمجلس دون أي مستندات قانونية.

بيان الزمالك

وشدد الزمالك على تقديره الكامل لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، مشيراً إلى أن المجلس يتعامل دائماً بشفافية ومصداقية أمام الرأي العام في مختلف الملفات، وفي مقدمتها ملف أرض الفرع الجديد، خاصة كونه حلم تاريخي لجماهير الأبيض.

