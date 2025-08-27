الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن أرض الفرع الجديد بأكتوبر

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، عن تقدمه ببلاغ رسمي إلى المستشار محمد شوقي النائب العام، وذلك على خلفية ما حدث مؤخراً من اتهامات ومزاعم بوجود مخالفات تتعلق بأرض الفرع الجديد للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد مجلس الإدارة في بيانه أن الملف تم تحويله إلى نيابة الأموال العامة، مشددًا على استعداد جميع أعضائه للمثول أمام جهات التحقيق المختصة من أجل الرد على"الادعاءات والأكاذيب" التي تمس الذمة المالية للمجلس دون أي مستندات قانونية.

وشدد الزمالك على تقديره الكامل لمؤسسات الدولة ودورها الوطني، مشيراً إلى أن المجلس يتعامل دائماً بشفافية ومصداقية أمام الرأي العام في مختلف الملفات، وفي مقدمتها ملف أرض الفرع الجديد، خاصة كونه حلم تاريخي لجماهير الأبيض.