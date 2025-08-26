مباريات الأمس
تشكيل فاركو الرسمي لمواجهة الزمالك في الدوري

08:37 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو بقيادة أحمد خطاب، على تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وجاء تشكيل فاركو للقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا كار - معاذ أحمد - محمد حسين - جابر كامل.

خط الوسط: إسلام المزين - محمد سيد - أحمد البحراوي - محمد فخري.

خط الهجوم: كريم الطيب - محمود فرحات.

ويجلس على مقاعد بدلاء فاركو كلا من: "أحمد دعدور، أحمد فؤاد، ياسين الملاح، وليد مصطفى، محمد عز، يوسف عبد الحفيظ، سيف الإمام، الحسن بيني ويحيى بوصقو".

ويذكر أن فريق فاركو يدخل اللقاء، هو يحتل المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري المصري "دوري نايل"، برصيد نقطة وحيدة، فيما يأتي نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 7 نقاط.

فاركو والزمالك الدوري المصري مباراة الزمالك وفاركو تشكيل فاركو لمواجهة الزمالك فريق فاركو
