بيراميدز يستعيد نجمه قبل مباراة الأهلي

كتبت-هند عواد:

يستعيد بيراميدز لاعبه بلاتي توريه، الذي غاب عن مباراة مودرن سبورت، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وغاب بلاتي توريه عن مباراة بيراميدز ومودرن سبورت التي انتهت بالتعادل 2-1، بسبب تعرضه للإيقاف، بعد طرده إثر حصوله على إنذارين في لقاء الإسماعيلي.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في وقت سابق، إيقاف بلاتي توريه وتغريمه 2500 جنيه، حصوله على إنذارين في مباراة الإسماعيلي.

ويعود بلاتي توريه إلى قائمة بيراميدز في مباراة الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

اقرأ أيضًا:

