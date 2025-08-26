مباريات الأمس
الدوري المصري

كهرباء الإسماعيلية

- -
18:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
21:00

فاركو

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:00

المصري

دوري أبطال أوروبا

نادي كايرات

- -
19:45

سلتيك

دوري أبطال أوروبا

شتورم جراتس

- -
22:00

جليمت

كأس كاراباو

وولفرهامبتون

- -
21:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

بيراميدز يستعيد نجمه قبل مباراة الأهلي

03:35 م الثلاثاء 26 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

يستعيد بيراميدز لاعبه بلاتي توريه، الذي غاب عن مباراة مودرن سبورت، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز.

وغاب بلاتي توريه عن مباراة بيراميدز ومودرن سبورت التي انتهت بالتعادل 2-1، بسبب تعرضه للإيقاف، بعد طرده إثر حصوله على إنذارين في لقاء الإسماعيلي.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، في وقت سابق، إيقاف بلاتي توريه وتغريمه 2500 جنيه، حصوله على إنذارين في مباراة الإسماعيلي.

ويعود بلاتي توريه إلى قائمة بيراميدز في مباراة الأهلي، المقرر لها في التاسعة مساء يوم السبت المقبل.

مول ملابس ومعرض حماية سيارات.. 23 صورة لافتتاح مشاريع نجوم النادي الأهلي بحضور النجوم وزجاتهم

على الأرض.. تعليق ساخر من حساب نادي فاركو على مواجهة الزمالك اليوم في الدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بلاتي توريه الأهلي بيراميدز عودة نجم بيراميدز
