بعد تعرض صبحي للدوار.. هل يعود عواد لحراسة مرمى الزمالك أمام فاركو؟

كتب - محمد خيري:

أصبح محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك جاهز لمواجهة فاركو المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف الزمالك نظيره فاركو في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد السلام في إطار الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وكان فريق الزمالك فاز على نظيره مودرن سبورت بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس الماضي، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

وشعر محمد صبحي، حارس مرمى الفريق بدوار عقب المباراة الماضية أمام مودرن سبورت.

ووفقا لمصدر مطلع ، أكد أن الحارس حصل على راحة من مران الجمعة، واطمئن عليه طبيب الفريق وعلى جاهزيته لمواجهة لمباراة فاركو الماضية.

ويستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الأحد على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا للقاء فاركو المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

وخاض الزمالك مرانه مساء أول أمس الجمعة بصورة طبيعية على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة.