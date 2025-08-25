مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

- -
18:00

الأهلي

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

مودرن سبورت

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:00

ليفربول

الدوري الإسباني

اشبيلية

- -
22:30

خيتافي

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

04:47 ص الإثنين 25 أغسطس 2025
القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الإثنين، الموافق 25 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة للأهلي و الرابعة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام غزل المحلة، ومواجهة بيراميدز أمام مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد غزل المحلة - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 1

زد ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1

