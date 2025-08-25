مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين والقنوات الناقلة
القاهرة - مصراوي
تستكمل اليوم الإثنين، الموافق 25 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة للأهلي و الرابعة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.
وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام غزل المحلة، ومواجهة بيراميدز أمام مودرن سبورت.
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
الأهلي ضد غزل المحلة - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 1
زد ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 2
بيراميدز ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1
