مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

القاهرة - مصراوي

تستكمل اليوم الإثنين، الموافق 25 أغسطس، مباريات الجولة الثالثة للأهلي و الرابعة لفرق الدوري في منافسات الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2024.

وتشهد مواجهات اليوم مباريات قوية، أبرزها لقاء الأهلي أمام غزل المحلة، ومواجهة بيراميدز أمام مودرن سبورت.

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الأهلي ضد غزل المحلة - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 1

زد ضد وادي دجلة - 6:00 مساء - اون تايم سبورت 2

بيراميدز ضد مودرن سبورت - 9:00 مساء - أون تايم سبورت 1