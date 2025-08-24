“مش من حقه”.. أيمن يونس يفتح النار على شيكابالا بسبب “الشيشة”

كتب- محمد خيري:

انتقد أيمن يونس نجم الزمالك السابق، التصريحات التي أدلى بها محمود عبد الرازق شيكابالا مؤخرا بشأن وجود إثنين من اللاعبين كانوا يدخنون “الشيشة” قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام صن داونز الجنوب أفريقيا عام 2017.

وقال "يونس" في تصريحات مع كريم رمزي عبر برنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "من العيب أن يقول شيكابالا مثل هذا الكلام، دي أسرار أوضة لبس ولا يجوز أن يقال كلام مثل هذا في الإعلام".

وأضاف: "هذا الكلام لا يحاسب عليه شيكابالا أنما يحاسب عليه مجلس إدارة نادي الزمالك، ومش من حقه يتحدث في مثل هذه الأشياء، والبيوت ليها حرمانيتها ودي أسرار".

وتابع: "شيكابالا ليس لاعبا عاديا انما انت مسؤولا، واللاعيبة مثل الصنايعية في مصر، ولاعيبة مثل محمد صلاح ومرموش دول في عالم تاني ويعرفون قيمة الأكسجين، ولكن اللاعيبة هنا صنايعية ومكانوش مصدقين اللي هما وصلوله".

وواصل: "اللاعب بمثابة نموذج وسفير للعبة كرة القدم، ولابد أني يدركون ذلك جيدا، ولكنني أعذر شيكابالا بسبب ظهوره الأول في الإعلام ولكن أعيب على حديث في مثل هذه الأشياء".