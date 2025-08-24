اتحاد الكرة يحتفل بفوز دياب في مجلس الشيوخ

احتفلت الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة باحتفاظ النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بمقعده في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً.

جاء الاحتفال في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، وسبق للاتحاد الاحتفال بعضوي مجلس إدارته أحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة بفوزهما بعضوية مجلس الشيوخ.

وكان اتحاد الكرة أعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة الموافق 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة ، ضمن الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

و من المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، كما تم التنسيق أيضاً لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.