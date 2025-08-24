مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

- -
21:00

الإسماعيلي

الدوري الإنجليزي

ايفرتون

2 0
16:00

برايتون

الدوري الإنجليزي

فولهام

- -
18:30

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني

ريال أوفييدو

- -
22:30

ريال مدريد

جميع المباريات

إعلان

اتحاد الكرة يحتفل بفوز دياب في مجلس الشيوخ

03:46 م الأحد 24 أغسطس 2025

اتحاد الكرة يحتفل بفوز دياب في مجلس الشيوخ

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

احتفلت الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة باحتفاظ النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية بمقعده في مجلس الشيوخ خلال الانتخابات التي أجريت مؤخراً.

جاء الاحتفال في مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، وسبق للاتحاد الاحتفال بعضوي مجلس إدارته أحمد حلمي الشريف ومصطفى أبو زهرة بفوزهما بعضوية مجلس الشيوخ.

وكان اتحاد الكرة أعلن موافقة الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لمباراة مصر وإثيوبيا المقرر إقامتها في العاشرة مساء الجمعة الموافق 5 سبتمبر المقبل باستاد القاهرة ، ضمن الجولة السابعة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

و من المقرر أن يتم طرح تذاكر المباراة عبر منظومة تذكرتي وبأسعار مناسبة لإتاحة الفرصة أمام الجماهير للحضور بكثافة، كما تم التنسيق أيضاً لفتح جميع مدرجات الاستاد لاستيعاب الأعداد المقررة من المشجعين.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة مجلس الشيوخ
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مرض نادر وقاتل ينتشر في غزة بسبب المياه.. والأطفال أكثر ضحاياه
بعد حادث أبو تلات.. تحذير جديد لرواد الإسكندرية: ممنوع نزول البحر في هذه الشواطئ- صور
"إتش سي" تتوقع أن يخفض المركزي أسعار الفائدة 2% في اجتماع الخميس