"ليلة لا تُنسى".. خوان ألفينا يعلق على هدفه الأول مع الزمالك

أبدى المحترف البرازيلي بصفوف الزمالك خوان ألفينا سعادته بزيارة الشباك للمرة الأولى بقميص الزمالك بجانب تقديمه تمريرة حاسمة.

ونشر ألفينا عبر حسابه بمنصة انستجرام صورًا له من مباراة مودرن سبورت مُذيلها بتعليق: "ليلة لا تُنسى!.. 3 نقاط، هدفي الأول بقميص الزمالك الرائع، تمريرة حاسمة وحتى جائزة رجل المباراة كل هذا ثمرة نعمة الله في حياتي، له كل الشرف والمجد".

وافتتح ألفينا شريط التسجيل للزمالك خلال مباراة مودرن سبورت التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثالثة كما صنع الهدف الثاني لزميله الأنجولي شيكوبانزا في اللقاء الذي انتهى بفوزهم بهدفين مقابل هدف.

وكان الزمالك قد تعاقد مع الجناح الأيمن صاحب الـ 22 عاماً خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من نادي ألكسندريا الأوكراني.

وشارك اللاعب بقميص الزمالك بمباراتين سجل هدفًا وصنع آخر خلال 108 دقيقة لعب.

