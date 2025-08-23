مباريات الأمس
حارس مرمى الأهلي يتعرض لحادث سير

10:46 ص السبت 23 أغسطس 2025
كتبت-هند عواد:

تعرض محمد سيحا حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحادث سير، تسبب في تحطم سيارته.

ونشر سيحا صورة سيارتها التي ظهرت متحطمة، عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وكتب: "الحمدلله على فضله وستره وكرمه".

وخاض الأهلي تدريباته الجماعية، أمس الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعدادا لخوض مباراة غزل المحلة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

وخاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

محمد سيحا حارس مرمى الأهلي حارس الأهلي يتعرض لحادث سير
