الدوري الإنجليزي

بيرنلي

- -
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

برينتفورد

- -
17:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
19:30

ليدز يونايتد

الدوري الإسباني

اتلتيكو مدريد

- -
20:30

إلتشي

الدوري الإسباني

ليفانتي

- -
22:30

برشلونة

الدوري الفرنسي

ليون

- -
22:05

ميتز

نجم الزمالك السابق يعلق على أداء فيريرا مع الزمالك

01:31 ص السبت 23 أغسطس 2025
  عرض 12 صورة
كتب- نهى خورشيد:

أشاد حمادة عبداللطيف، نجم الزمالك السابق، بالاختيارات الفنية التي اعتمد عليها البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، في مواجهة مودرن سبورت الأخيرة والتى أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال عبداللطيف في تصريحات تلفزيونية:"يانيك فيريرا مدرب هادئ، وهذا ينعكس إيجاباً على اللاعبين لأنه لا يضعهم تحت ضغط أو توتر خلال المباريات".

وتابع:"التشكيل الذي بدأ به اللقاء كان الأمثل، كما أن تغييراته كانت مؤثرة وساعدت على الحفاظ على الفوز وحصد النقاط الثلاث".

وأتم حديثه قائلاً : "لاعبو الزمالك دخلوا المباراة برغبة واضحة في تحقيق الانتصار، وهو ما ظهر منذ الدقائق الأولى، أما خوان ألفينا فهو لاعب حاوي، يمتلك مهارة وموهبة كبيرة، ولديه شخصية قوية داخل الملعب، وأنتظر منه تقديم المزيد للفريق".

