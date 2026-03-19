أُصيب ثلاثة أشخاص على الأقل، اليوم الخميس، إثر رشقة صاروخية انطلقت من لبنان تجاه شمال إسرائيل، حيث سقط أحد الصواريخ بشكل مباشر على مبنى في مدينة "كريات شمونة" الحدودية.

قصف مباشر وإصابات "حرجة"

وفقا لخدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء"، فقد تعاملت أطقمها مع إصابتين خطيرتين في البطن؛ لرجل في الستينيات من عمره وحالته "حرجة"، وسيدة في السبعينيات وحالتها "متوسطة"، فيما أكد الدفاع المدني إصابة شخص ثالث في الموقع.

اختراق المنظومة الدفاعية

أفادت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بأن نحو "9 صواريخ" أُطلقت باتجاه كريات شمونة، نجحت منظومات الدفاع الجوي في اعتراض 4 منها فقط، بينما سقطت البقية في مناطق مفتوحة.

وأكدت التقارير أن أحد الصواريخ أصاب "مبنى عاما" بشكل مباشر، مما أدى لتدمير سقف "غرفة محصنة" داخل المبنى الذي كان مغلقا وقت الهجوم، مما حال دون وقوع مجزرة.

حصيلة "زئير الأسد"

تتزامن هذه الضربة مع تصاعد الخسائر البشرية بشكل ملحوظ؛ حيث أعلنت خدمة الإسعاف أنها قدمت الرعاية لـ 8 مصابين خلال الـ 24 ساعة الماضية، من بينهم حالة وفاة واحدة.

وكشفت الإحصائيات الرسمية، أنه منذ انطلاق العملية الإسرائيلية "زئير الأسد"، تعاملت الأطقم الطبية مع "276 مدنيا" مصابا، سقط من بينهم "15 قتيلا" حتى الآن، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

يأتي هذا الاستهداف في وقت تشهد فيه "الحدود اللبنانية" تصعيدا عسكريا هو الأخطر منذ سنوات، وسط تبادل مستمر للقصف بين إسرائيل وحزب الله.