كواليس مران الأهلي استعدادا لمواجهة غزل المحلة

لقطات من مران الأهلي أمس (9)

كتب - محمد القرش:

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه على ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة، استعداداً لخوض مباراة غزل المحلة ببطولة الدوري الممتاز ضمن منافسات الجولة الرابعة التي تجمع الفريقين يوم الاثنين المقبل.

عقد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران؛ لشرح العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالاستعداد للمباراة.

وأدى اللاعبون فقرات بدنية مكثفة ضمن البرنامج التدريبي، فيما خاض حراس المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومحمد سيحا تدريبات عديدة، قبل أن يجري الجهاز الفني مجموعة تدريبات تخصصية متنوعة في إطار الاستعداد للمباراة.

كان الفريق قد حقق الفوز على فاركو بأربعة أهداف مقابل هدف سجلها محمد شريف وأحمد سيد زيزو "هدفين" ونيتس جراديشار.