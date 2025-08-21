كتب- محمد خيري:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، تفاصيل تعديلات قانون الرياضة الجديد، بعد التصديق عليه من قبل سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "بعد تصديق سيادة رئيس الجمهوريه علي تعديلات قانون الرياضة أصبح الوضع كالتالي.".

وأضاف: "يتم إلغاء كل الدعوات لأي انتخابات في الهيئات الرياضية ثانيا تصدر الوزارة القرارات التنفيذية المنظمة للمرحلة القادمة وذلك سيحدث خلال أيام قليلة".

أكمل: "ثالثا تدعو الهيئات الرياضية إلى اجتماع خاص لجمعياتها العمومية لتوفيق الأوضاع وفي حالة تم الاجتماع قبل 31 اكتوبر يكون من حقها الدعوة لانتخابات فورا".

واختتم تصريحاته: "في حالة لم تنعقد الجمعية العمومية تستمر كل المجالس لمدة عام آخر بنفس التشكيل وتجرى الانتخابات العام القادم".