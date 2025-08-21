كتب- محمد خيري:

توفي البنيني رزاق أوموتويوسي، نجم منتخب بنين ونادي الزمالك السابق، عن عمر يناهز 39 عاماً، أول أمس الثلاثاء.

ودافع النجم الراحل عن ألوان عدة أندية في مشواره الكروي، على رأسهم الزمالك والنصر السعودي، في المنطقة العربية.

أرقام رزاق أوموتويوسي

ويُعد رزاق أوموتويوسي من أفضل الهدافين في تاريخ بلاده، منتخب بنين وتبقى أبرز لحظاته عندما سجل 4 أهداف في فوز بنين الشهير 4-1 على توجو خلال تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2008.

هذا الأداء الذي جعله يتصدر ترتيب الهدافين في التصفيات بالتساوي مع الكاميروني صامويل إيتو.

وعلى مستوى الأندية، تألق أوموتويوسي في السويد مع نادي هلسينجبورج، وشارك في دوري أبطال أوروبا، قبل أن ينتقل إلى النصر السعودي ثم إلى فرنسا للعب مع نادي ميتز.

وشهدت مسيرته الكروية أيضًا محطات في جنوب إفريقيا، وليبيا، ومصر، وسوريا، ومولدوفا، حيث كان يحظى بإعجاب كبير بسبب أخلاقياته العالية في العمل وقدرته على تسجيل الأهداف.

وهناك سابقة تاريخية في مشوار رزاق، حينما تم إيقافه لمدة 5 سنوات من قبل الاتحاد النيجيري، بسبب الاعتداء على حكم، وبذلك تحول للعب باسم منتخب بنين.

تجربة رزاق أوموتويوسي مع الزمالك

لعب رزاق مع الزمالك خلال الفترة بين 2011 و2013 ولكن لم تنته بالشكل الأمثل بعدما رحل بسبب عدم تقاضيه لراتبه لمدة 6 أشهر.

وفسخ اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء بداعي عدم سداد مستحقاته، وقدم شكوى رسمية ضد الزمالك إلى الفيفا قبل أن يتم رفضها.

وشارك الراحل رزاق مع الزمالك خلال مشواره في 13 مباراة، وسجل خلالها 6 أهداف.