الدوري التونسي

شبيبة القيروان

- -
18:30

الترجى الرياضي

بطولة الأفروباسكت

مصر

- -
18:00

الكاميرون

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
18:00

حرس الحدود

الدوري المصري

مودرن سبورت

- -
21:00

الزمالك

جلسة الحسم.. وفد الزمالك يجتمع بوزير الإسكان بمستندات جديدة

12:09 م الخميس 21 أغسطس 2025

حسين لبيب رئيس نادي الزمالك

كتب: محمد خيري

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الخميس جلسة حاسمة مع وزير الإسكان من أجل الوصول لحل أزمة أرض أكتوبر، بعد قرار سحبها.

وقررت وزارة الإسكان، سحب أرض نادي الزمالك، في مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء مهلة البناء، بناء على معاينة وفدا من هيئة المجتمعات العمرانية.

ويضم الوفد الرسمي لنادي الزمالك المشارك في جلسة اليوم حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب الرئيس.

نادي الزمالك سوف يقدم جميع المستندات التي تثبت أحقيته في استكمال البناء على الأرض، في ظل العمل الفعلي منذ فترة ببناء الملاعب والمباني وسيتم توضيح الصور والفيديو لهذا الأمر.

ويأمل نادي الزمالك في الحصول على الموافقات من أجل استكمال مهامه، خاصة وأن هذا المشروع سيساعد النادي للخروج من أزمته المالية.

جلسة الحسم وفد الزمالك وزير الإسكان مستندات جديدة نادي الزمالك
