جلسة الحسم.. وفد الزمالك يجتمع بوزير الإسكان بمستندات جديدة

كتب: محمد خيري

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اليوم الخميس جلسة حاسمة مع وزير الإسكان من أجل الوصول لحل أزمة أرض أكتوبر، بعد قرار سحبها.

وقررت وزارة الإسكان، سحب أرض نادي الزمالك، في مدينة 6 أكتوبر، بعد انتهاء مهلة البناء، بناء على معاينة وفدا من هيئة المجتمعات العمرانية.

ويضم الوفد الرسمي لنادي الزمالك المشارك في جلسة اليوم حسين لبيب رئيس النادي، وحسام المندوه أمين الصندوق، وهشام نصر نائب الرئيس.

نادي الزمالك سوف يقدم جميع المستندات التي تثبت أحقيته في استكمال البناء على الأرض، في ظل العمل الفعلي منذ فترة ببناء الملاعب والمباني وسيتم توضيح الصور والفيديو لهذا الأمر.

ويأمل نادي الزمالك في الحصول على الموافقات من أجل استكمال مهامه، خاصة وأن هذا المشروع سيساعد النادي للخروج من أزمته المالية.