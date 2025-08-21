الزمالك ضد المقاولون

كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم الخميس ضيفا ثقيلا على نظيره مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

وتنطلق مباراة الزمالك مودرن سبورت في التاسعة مساء اليوم الخميس، على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة للدوري المصري.

ويدخل فريق الزمالك المباراة بحثا عن العودة للانتصارات بعد التعادل في الجولة الماضية مع المقاولون العرب سلبيا دون أهداف.

ووضع البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق، اللمسات النهائية على خطة الفريق المناسبة للمباراة، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

الزمالك يحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد 4 نقاط، بعد تحقيق الفوز في الجولة الأولى على حساب سيراميكا كليوباترا بهدفين، والتعادل مع المقاولون العرب في الجولة الثانية سلبيا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك ومودرن سبورت

وسوف تنقل مباراة الزمالك ومودرن سبورت، عبر قناة أون تايم سبورت 1، الناقل الحصري لمباريات البطولة، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.