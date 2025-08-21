أعلن النادي الإسماعيلي اليوم الخميس، في بيان رسمي التقدم باحتجاج إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة، ضد طاقم تحكيم مباراته الماضية أمام الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وكان الإسماعيلي تلقى الهزيمة أمام نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

وأكد الإسماعيلي في خطابه إلى رابطة أن مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري شهدت أخطاء كارثية، تسببت في فقدان الفريق نقاط المباراة.

وجاء بيان النادي الإسماعيلي كالتالي: "أرسل النادي خطابا شديد اللهجة لرابطة الأندية و لجنة الحكام، بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد طاقم تحكيم مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندري، والتي شهدت عدة أخطاء كارثية ضدنا وكانت سببا في فقدان الفريق نقاط المباراة".

وأضاف: "أوضح النادي في خطابه أن حكم تقنيه الفار ( مصطفى مدحت ) تغاضى عن احتساب هدف صحيح للإسماعيلي، في الدقيقة 86 بداعي التسلل، وذلك رغم وضوح الرؤية التي تؤكد صحة الهدف إلا أنه رغم توفر التقنيات المتاحة لغرفة الفار، قرر إلغاء الهدف بداعي التسلل، حيث تم رسم الخط الرأسي لمهاجم الإسماعيلي من عضد الذراع وليس من نهاية الكتف، ليحرمنا من تسجيل هدف التعادل".

وتابع: "اللقاء شهد تجاوز طارق مجدي حكم المباراة، تجاه عبدالله جمال، حارس الفريق والذي رفض بدوره تجاوز الحكم ضده، ليعاقب بالطرد في توقيت حرج من المباراة، ليتسبب الحكم في خروج اللاعبين عن تركيزهم لتعامله معهم بأسلوب غير مقبول".

وواصل: "تعيين طارق مجدى حكما للساحة لإدارة اللقاء أمر يحتاج إلى تفسير حيث أنه كان حكما لتقنية الفار في مباراتنا الماضية أمام بيراميدز، وكذلك الحكم المساعد لتقنية الفار محمد أحمد الشناوي، الذى تم تعيينه للمباراة الثانية على التوالي مساعدا لحكم تقنية الفار في مباريات الاسماعيلي".

وأكمل: "النادي طالب السماح للنادي بالاستماع إلى حديث الحكم في الواقعتين مع حكام الفار وفقا لتصريحات أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام في حوار إعلامي سابق، مع استعداد النادي لسداد كافة الرسوم و المصاريف الخاصة بذلك".

وأردف: "طالب الإسماعيلي لجنة الحكام بضرورة مراجعة الحالات التحكيمية محل الاعتراض بشكل عاجل ودقيق، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء الجسيمة مستقبلا، وبما يكفل حفظ حقوق النادي وإرساء مبدأ العدالة التحكيمية بالمسابقة".

واختتم: " النادي لن يقبل تكرار ما حدث من الحكام، مثلما شهد الموسم الماضي، مما أثر على وضعية الفريق في جدول الدوري، موضحا أنه لن يقبل على الإطلاق معاملة لاعبيه بنوع من أنواع الأزدراء أو التقليل من شأنهم".

أقرأ أيضًا:

محمد الشناوي يتلقى واجب عزاء والده بمسقط رأسه في كفر الشيخ (فيديو وصور)

نجم الأهلي السابق: بداية الدوري ليست الأفضل للأحمر.. وريبيرو بلا ملامح فنية