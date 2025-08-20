بالصور.. ما سر الساعات الغامضة التي يرتديها لاعبو الأهلي؟

كتب- محمد عبدالهادي:

خطف لاعبو النادي الأهلي، الأنظار في الفترة الماضية، وذلك بعدما ظهروا مرتدين ساعات غامضة، ليست معتادة بالنسبة للجماهير مما أثار تساؤلات عن هويتها.

وظهر لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بتلك الساعات في التدريبات وخارج إطار الاستعداد للمباريات، حيث ظهروا بها في المناسبات الخاصة أيضًا.

وكان آخر ظهور للاعبي الأهلي بتلك الساعات، في عزاء والد حارس الفريق محمد الشناوي، والذي توفي أمس الثلاثاء، عقب تعرضه لحادث سير.

ما هو سر الساعات الغامضة للاعبي الأهلي؟

انتشرت هذه الساعات غير التقليدية بشكل واسع مع أبرز نجوم كرة القدم، نتيجة تركيزها العميق على الصحة والجاهزية البدنية، إذ لا تقتصر مهامها على عرض الوقت أو الإشعارات، بل تقدم تحليلاً متقدماً لمؤشرات الجسم الحيوية مثل معدل ضربات القلب، والتنفس، ومستوى الأكسجين في الدم.

واحدة من أبرز ميزات هذه الأجهزة هي قدرتها على تتبع جودة النوم بدقة، وتقديم تقرير صباحي شامل يقيّم حالة الجسم ويحدد ما إذا كان في وضع يسمح بالتدريب أو بحاجة إلى الراحة، إلى جانب قدرتها الدقيقة على قياس مستويات الإجهاد اليومي مقارنةً بالساعات الذكية التجارية الأخرى.

كما يتميز السوار بخفة وزنه التي لا تتجاوز 27 جرامًا، مما يجعله مريحًا للارتداء طوال اليوم، حتى أثناء التمارين الرياضية، أو تحت الملابس، أو أثناء الاستحمام والسباحة، دون التأثير على الأداء أو التسبب في إزعاج للمستخدم.

ورغم أنه يتطلب اشتراكًا شهريًا يقارب 30 دولارًا، فإن ما يقدمه من بيانات وتحليلات مستمرة يجعله أقرب إلى خدمة طبية شخصية ترافق المستخدم على مدار الساعة، وليس مجرد أداة تقنية للزينة أو الاستخدام المحدود.