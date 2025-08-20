مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

مالي

كأس السوبر السعودي

القادسية

1 5
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

فيريرا يضع اللمسات النهائية على خطة الزمالك لمواجهة مودرن سبورت

04:06 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

يانيك فيريرا مدرب الزمالك

يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب الكلية الحربية، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت، غدا الخميس على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، في التاسعة مساء.

وسوف يضع الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، الخطة المناسبة، للزمالك استعدادا لمواجهة مودرن سبورت، خلال مران اليوم.

ويعقد فيريرا محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل مران اليوم، لمشاهدة أخر مباراة للمنافس أمام الاتحاد السكندري في الجولة الماضية، والتي حقق مودرن الفوز فيها بهدفين دون رد، للوقوف على مستوى الفريق ومواطن القوة والضعف في صفوفه.

وتعادل الفريق الأبيض في الجولة الماضية مع المقاولون العرب سلبيا دون أهداف، ورفع رصيده إلى 4 نقاط في جدولة الدوري المصري، بعد فوزه في المباراة الأولى على سيراميكا كليوباترا بهدفين دون رد.

