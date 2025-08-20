مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر السعودي

القادسية

- -
15:00

أهلي جدة

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
18:00

إنبي

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
21:00

بتروجيت

الدوري المصري

الجونة

- -
21:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

بازل

- -
22:00

كوبنهاجن

دوري أبطال أوروبا

فنربخشة

- -
22:00

بنفيكا

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ

01:31 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (1)_1
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (2)_1
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (3)_1
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (4)
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (4)_1
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (2)
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (6)
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (1)
  • عرض 10 صورة
    تشييع جنازة والد محمد الشناوي (5)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شّيع المئات من أهالي عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

وصل جثمان الفقيد إلى مسجد الإمام البخاري بالعزبة، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليه وسط حشود غفيرة من الأهالي والقرى المجاورة.

وسار المشيعون في موكب حاشد حتى وصلوا إلى مقابر الأسرة في عزبة الشرقاوية ليوارى الجثمان الثرى.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يُنقل إلى مسقط رأسه فى كفر الشيخ لإتمام مراسم الدفن.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تشييع جنازة والد محمد الشناوي كفر الشيخ محمد الشناوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة