بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شّيع المئات من أهالي عزبة الشرقاوية التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، جنازة الحاج السيد الشناوي، والد حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي.

وصل جثمان الفقيد إلى مسجد الإمام البخاري بالعزبة، حيث أُقيمت صلاة الجنازة عليه وسط حشود غفيرة من الأهالي والقرى المجاورة.

وسار المشيعون في موكب حاشد حتى وصلوا إلى مقابر الأسرة في عزبة الشرقاوية ليوارى الجثمان الثرى.

يُذكر أن والد الشناوي توفي في حادث أليم إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يستقلها على طريق الواحات، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى أكتوبر المركزي قبل أن يُنقل إلى مسقط رأسه فى كفر الشيخ لإتمام مراسم الدفن.