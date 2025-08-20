بعد تعرضه لحادث.. 7 صور وأبرز المعلومات عن أمير عابد

كتبت-هند عواد:

تعرض أمير عابد لاعب المقاولون العرب لحادث سير، مساء الأحد الماضي، بعد ساعات من خوضه لقاء فريقه ضد الزمالك الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وكشف عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، محمد عادل فتحي، تفاصيل الحالة الصحية للاعب، وأشار إلى أن عابد تعرض لحادث سير في محيط النادي، بعدها نقل إلى المستشفى.

وقال في بيان رسمي: "عابد يخضع حاليًا للملاحظة والمزيد من الفحوصات تحسبًا لأي مضاعفات قد تحدث، قبل مغادرته المركز الطبي للمقاولون العرب".

من هو أمير عابد؟

ولد أمير عابد يوم عام 1989 (يبلغ من العمر 36)، وبدأ مسيرته في نادي أسوان، قبل أن ينتقل إلى بتروجيت عام 2016.

وفي عام 2017، انتقل أمير عابد إلى الداخلية، وبعد موسم انتقل إلى سموحة، وفي عام 2019، انتقل إلى المقاولون العرب واستمر معه حتى الآن.

ولعب أمير عابد 233 مباراة طوال مسيرته مختلف الأندية، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 10 آخرين، وتلقى 29 بطاقة صفراء.

