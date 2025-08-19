كتب - مراسل مصراوي:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف إمام عاشور من المشاركة مع الفريق في مباراة غزل المحلة المقبلة ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إمام من الناحية الطبية جاهز بشكل كبير للمشاركة في مباراة المحلة المقبلة، الدليل على ذلك أن اللاعب شارك في التدريبات الجماعية".

وأضاف: "مشاركة اللاعب في مباراة المحلة المقبلة، تتوقف على حالته البدنية، خاصة وأنه يغيب عن التدريبات الجماعية للفريق منذ ما يقرب من عامين، وسيكون هذا الأمر طبقا لرأي الجهاز الفني للفريق".

وعن موعد مروان عطية للمشاركة مع الفريق في التدريبات، قال المصدر ذاته: "اللاعب سيعود أولا إلى الجراح، الذي أجرى له العملية الجراحية، لمعرفة موعد عودته للتدريبات الجماعية، بعد الانتهاء من برنامجه التأهيلي الذي يؤديه حاليا".

واختتم المصدر تصريحاته: "الثنائي محمود تريزيجيه وأشرف داري اشتكوا من آلام عضلية خفيفة، لكنهما الآن جاهزان للمشاركة في المباراة المقبلة أمام المحلة".

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره غزل المحلة، يوم الإثنين المقبل الموافق 25 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثالثة بالدوري المصري "دوري نايل".

أقرأ أيضًا:

شوبير ينعى محمد الشناوي في وفاة والده

أمين صندوق الزمالك: أرض أكتوبر ليست مجرد مساحة لإقامة منشآت بل رمز لهوية النادي