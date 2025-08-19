مباريات الأمس
تشكيل بيراميدز لمواجهة المصري في الدوري الممتاز

08:29 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

فريق بيراميدز

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة المصري في إطار بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على المصري في التاسعة من مساء اليوم على استاد السويس الجديد في إطار الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - محمد حمدي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو .

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - أسامة جلال - كريم حافظ - أحمد توفيق - محمود دونجا - مصطفى زيكو - محمود زلاكة - يوسف أوباما - مروان حمدي.

بيراميدز بيراميدز والمصري الدوري المصري تشكيل بيراميدز
