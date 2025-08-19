مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

كاب فيردي

- -
18:00

تونس

كأس السوبر السعودي

النصر

2 1
15:00

الاتحاد

الدوري المصري

فاركو

- -
18:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

المصري

- -
21:00

بيراميدز

الدوري المصري

الإسماعيلي

- -
21:00

الاتحاد السكندري

جميع المباريات

إعلان

"الزمالك بينهار".. حسام المندوه يستغيث بعد سحب أرض أكتوبر

04:22 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك
  • عرض 8 صورة
    هشام نصر يتفقد فرع الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    نائب رئيس الزمالك في فرع النادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    نائب رئيس الزمالك في فرع النادي الجديد
  • عرض 8 صورة
    هشام نصر يتفقد فرع الزمالك الجديد
  • عرض 8 صورة
    فرع الزمالك الجديد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بمثابة كارثة حقيقية للنادي، مشيرا إلى أن هذه الأرض هي المتنفس الحقيقي للنادي.

وقال المندوه في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "قريبا الأزمة سيتم حلها، ويصادفنا سوء حظ غير طبيعي، وفوجئنا بالأمس بوجود لجنة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسحب أرض النادي".

وأضاف: "لدينا ورقة بمد المهلة حتى شهر سبتمبر 2026، من مستشار رئيس الجمهورية، ولكن فوجئنا باللجنة أخبرتنا أن المهلة انتهت، ونتواصل مع وزير الإسكان لعقد جلسة اليوم من أجل حل هذه الأزمة، وننتظر رد وزير الإسكان".

وتابع: "صدقنا ووضعنا الزمالك على خطة استثمارية واضحة من أجل وقوفه على رجليه، ودخل الزمالك في الفترة الماضية ما يقرب من 500 مليون، والجزء الاستثماري للزمالك هذه الفترة يسير بخطى ناجحة على الرغم من صعوبة الأزمة التي نمر بها".

وواصل: "الدولة ساعدتنا في التراخيص التي تخص أرض النادي في 6 أكتوبر، حتى سبتمبر 2026، ودعونا نعمل ونستكمل خطتنا الاستثمارية، ونادي الزمالك مش ناقص أزمات، ومتفائل بحل الأزمة خلال ساعات، وحال سحب الأرض بشكل نهائي ستكون كارثة لنادي الزمالك ونادي الزمالك سينهار".

وأكمل: "المورد الحقيقي لنا هو أرض 6 أكتوبر، وهو المورد الحقيقي لاستقرار نادي الزمالك، في حاجة مش صح بسحب الأرض بهذا التوقيت".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك نادي الزمالك أرض الزمالك سحب أرض الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مظاهرة أمام سفارة هولندا بالزمالك للتنديد بالاعتداء على سفارة مصر في لاهاي - صور وفيديو
أول رد فعل من مجلس الزمالك بعد سحب أرض أكتوبر
5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي