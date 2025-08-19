"الزمالك بينهار".. حسام المندوه يستغيث بعد سحب أرض أكتوبر

كتب- محمد خيري:

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، أن سحب أرض النادي في مدينة 6 أكتوبر بمثابة كارثة حقيقية للنادي، مشيرا إلى أن هذه الأرض هي المتنفس الحقيقي للنادي.

وقال المندوه في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا اف ام: "قريبا الأزمة سيتم حلها، ويصادفنا سوء حظ غير طبيعي، وفوجئنا بالأمس بوجود لجنة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية بسحب أرض النادي".

وأضاف: "لدينا ورقة بمد المهلة حتى شهر سبتمبر 2026، من مستشار رئيس الجمهورية، ولكن فوجئنا باللجنة أخبرتنا أن المهلة انتهت، ونتواصل مع وزير الإسكان لعقد جلسة اليوم من أجل حل هذه الأزمة، وننتظر رد وزير الإسكان".

وتابع: "صدقنا ووضعنا الزمالك على خطة استثمارية واضحة من أجل وقوفه على رجليه، ودخل الزمالك في الفترة الماضية ما يقرب من 500 مليون، والجزء الاستثماري للزمالك هذه الفترة يسير بخطى ناجحة على الرغم من صعوبة الأزمة التي نمر بها".

وواصل: "الدولة ساعدتنا في التراخيص التي تخص أرض النادي في 6 أكتوبر، حتى سبتمبر 2026، ودعونا نعمل ونستكمل خطتنا الاستثمارية، ونادي الزمالك مش ناقص أزمات، ومتفائل بحل الأزمة خلال ساعات، وحال سحب الأرض بشكل نهائي ستكون كارثة لنادي الزمالك ونادي الزمالك سينهار".

وأكمل: "المورد الحقيقي لنا هو أرض 6 أكتوبر، وهو المورد الحقيقي لاستقرار نادي الزمالك، في حاجة مش صح بسحب الأرض بهذا التوقيت".