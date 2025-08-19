مباريات الأمس
"قرار لمنع تكرار الأمر".. أول تعليق رسمي من الأهلي على الحريق بفرع مدينة نصر

04:05 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    حريق محدود بفرع مدينة نصر بالنادي الأهلي
    حريق محدود بفرع مدينة نصر بالنادي الأهلي
    حريق محدود بفرع مدينة نصر بالنادي الأهلي
    حريق محدود بفرع مدينة نصر بالنادي الأهلي
كشف المدير التنفيذي للنادي الأهلي سعد شلبي عن تفاصيل الحريق الذي نشبّ بفرع النادي بمدينة نصر.

وقال شلبي في تصريحات أوردها الموقع الرسمي لناديه اليوم الثلاثاء:"لا يوجد أي خسائر على الإطلاق عقب الحريق البسيط الذي نشب قبل ساعات بمطعم فرع مدينة نصر".

وأشار المدير التنفيذي للنادي الأهلي إلى أن السبب الرئيسي للحريق يعود إلى المدخنة الخاصة بالمطعم وإرتفاع درجة الحرارة، مضيفًا:"لكن على الفور سيطرت منظومة الأمن والسلامة بالفرع على الحريق منذ بدايته، وتعاملت الحماية المدنية على أحسن ما يكون، ولم يتعرض أي شخص؛ سواء من العاملين أو الأعضاء للإيذاء".

ووجه المدير التنفيذي للنادي إدارات المطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لاسيما مع تزامن ارتفاع درجات الحرارة.

