الزمالك يعلن قرار مفاجئ من وزارة الإسكان ضد النادي

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرية، سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر.

وقال هشام نصر عضو مجلس إدارة الزمالك في تصريحات مساء اليوم الإثنين عبر قناة المحور: "إدارة النادي متعاقدة بالفعل على إنشاء 24 ملعبا"ً، مشيراً إلى أن مسؤولي وزارة الإسكان طالبوا القائمين على الأعمال بالخروج من الموقع بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي التراخيص القديمة التي تتيح له استكمال المشروع، حسب تأكيده.

وأضاف نائب رئيس نادي الزمالك: "لدينا خطاب رسمي من وزارة الإسكان بمد مهلة تعديل التراخيص لمدة عام كامل، وهو ما جعلنا نعمل في الموقع بشكل قانوني، لكننا فوجئنا بقرار السحب وإيقاف العمل اليوم".

وتابع نصر: "النادي كان يسعى لاستغلال المهلة القانونية لاستكمال فرع أكتوبر"، مؤكداً تمسك مجلس الإدارة بحل الأزمة وعدم التنازل عن حق الزمالك في الأرض، خاصة أنها تمثل إضافة كبيرة للقلعة البيضاء".

وأكمل: "هناك صعوبة التواصل مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لبحث الموقف، لكونه متواجداً خارج مصر حالياً، المجلس سيواصل تحركاته القانونية والرسمية لحماية حقوق النادي".

وأتم مسؤول الزمالك تصريحاته بقوله:"مسؤولو وزارة الإسكان طالبوا القائمين على الأعمال بالخروج من الموقع بشكل مفاجئ، على الرغم من امتلاك النادي التراخيص القديمة التي تتيح له استكمال المشروع".

