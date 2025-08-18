بيراميدز يعلن عن ملعب مباراته أمام الأهلي بعد غلق ستاد القاهرة



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن نادي بيراميدز تلقيه إخطارًا رسميًا من رابطة الأندية المحترفة بخصوص تغيير ملعب مباراته أمام الأهلي بالدوري بعد غلق استاد القاهرة الدولي.

وأشار نادي بيراميدز عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين إلى أن رابطة الأندية أخطرته بنقل مباراة فريقهم أمام الأهلي في الدوري إلى استاد السلام بدلا من إقامتها على استاد القاهرة الدولي.

أوضح الخطاب المرسل لنادي بيراميدز ـ بحسب البيان ذاته ـ أن تغيير الملعب يأتي لأعمال الصيانة بأرضية استاد القاهرة فإنه تقرر نقل لقاء الأهلي وبيراميدز ليقام على استاد السلام.

ويحل بيراميدز ضيفًا على نظيره الأهلي في التاسعة من مساء يوم ٣٠ أغسطس الجاري في الجولة الخامسة من بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد بدأ مسيرته بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف، فيما استهل بيراميدز مشواره بتعادل سلبي أمام وادي دجلة قبل الفوز بهدف نظيف أمام فاركو.

