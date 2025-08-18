مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفروباسكت

السنغال

- -
21:00

جنوب السودان

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

- -
22:00

ايفرتون

الدوري الإسباني

إلتشي

- -
22:00

ريال بيتيس

جميع المباريات

إعلان

تغيير ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز

05:50 م الإثنين 18 أغسطس 2025

الأهلي وبيراميدز

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


القاهرة ـ مراسل مصراوي

أفاد مصدر بتغيير ملعب مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز التي كان من المقرر إقامتها بملعب استاد القاهرة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أنه تم الاتفاق على غلق ملعب استاد القاهرة وعدم إقامة مباراة على أرضه حتى 5 سبتمبر المقبل موعد مباراة المنتخب وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من النسخة الجارية للدوري.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه خلال فترة غلق استاد القاهرة سيتم إعادة إحياء البذرة الشتوية في ملعب استاد القاهرة من جديد.

وكان الأهلي قد بدأ مسيرته بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف، فيما استهل بيراميدز مشواره بتعادل سلبي أمام وادي دجلة قبل الفوز بهدف نظيف أمام فاركو.

اقرأ أيضًا:
إيقاف محمد هاني ومدرب بيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري

"ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستاد القاهرة الأهلي ضد بيراميدز الأهلي بيراميدز الدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

ارتباك ما بعد القانون.. كيف يتعامل مؤجرو ومستأجرو الإيجار القديم؟