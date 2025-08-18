تغيير ملعب مباراة الأهلي وبيراميدز



القاهرة ـ مراسل مصراوي

أفاد مصدر بتغيير ملعب مباراة الأهلي ونظيره بيراميدز التي كان من المقرر إقامتها بملعب استاد القاهرة.

وأوضح المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الإثنين أنه تم الاتفاق على غلق ملعب استاد القاهرة وعدم إقامة مباراة على أرضه حتى 5 سبتمبر المقبل موعد مباراة المنتخب وإثيوبيا بتصفيات كأس العالم 2025.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 30 أغسطس الجاري ضمن منافسات الجولة الخامسة من النسخة الجارية للدوري.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه خلال فترة غلق استاد القاهرة سيتم إعادة إحياء البذرة الشتوية في ملعب استاد القاهرة من جديد.

وكان الأهلي قد بدأ مسيرته بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام مودرن سبورت ثم الفوز على فاركو برباعية مقابل هدف، فيما استهل بيراميدز مشواره بتعادل سلبي أمام وادي دجلة قبل الفوز بهدف نظيف أمام فاركو.

اقرأ أيضًا:

إيقاف محمد هاني ومدرب بيراميدز.. رابطة الأندية تعلن عقوبات الجولة الثانية للدوري





"ما السبب؟".. رد حاسم من لجنة الحكام على طلب الأهلي بإيقاف معروف



