"قصص متفوتكش".. 3 رصاصات تنهي حياة لاعبة سموحة.. وتحرك عاجل لبيراميدز

كتب- محمد خيري:

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزه وفاة مقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء، ومعلومات جديدة عن عائلة إمام عاشور.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

"3 رصاصات وحالة خطرة".. القصة الكاملة لمقتل دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

تلقت الرياضة المصرية صدمة كبيرة خلال الأيام الماضية، بمقتل لاعبة الجودو بنادي سموحة دينا علاء، في حادث مروع بعد العثور على جثتها داخل منزلها متأثرة بثلاث طلقات نارية على يد زوجها .. (طالع التفاصيل)

12 صورة لحنين خالد زوجة محمد عواد في المصيف

حرصت حنين خالد زوجة حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، على مشاركة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها .. (طالع التفاصيل)

"2 إخوات أحدهما لاعب كرة".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة إمام عاشور نجم الأهلي

نجح إمام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة الماضية من كسب مكانة كبيرة في الكرة المصرية، في ظل المستويات الكبيرة التي يقدمها اللاعب مع النادي الأهلي في الفترة الماضية ومن قبله نادي الزمالك أيضًا .. (طالع التفاصيل)

"لا نقبل بإرهاب مدربنا".. شكوى عاجلة من بيراميدز لاتحاد الكرة

كشف نادي بيراميدز تقديمه شكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد الحكم أمين عمر والذي أدار مباراة الفريق الأخيرة أمام الإسماعيلي في الدوري، بسبب قراراته ضد الفريق ولاعبيه وجهازه الفني .. (طالع التفاصيل)

"حسيت إن أنا بحلم".. إعلامي يكشف رواية محمد هاني بالنص وما فعله الحكم

كشف الإعلامي، سيف زاهر، حديث تفاصيل ما حدث بين محمد هاني، لاعب الفريق الأول للنادي الأهلي، والحكم محمد معروف، خلال مباراة الأحمر الماضية أمام فاركو، التي تعرض خلالها لاعب الأحمر للطرد.. (طالع التفاصيل)

"ليه كدا؟".. نجم الزمالك يوجه رسالة نارية لـ ميدو: "مليش أغراض شخصية"

تحدث وائل القباني نجم نادي الزمالك السابق، عن تعادل الزمالك مع المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز.. (طالع التفاصيل)

بعد قرار فيريرا.. الزمالك يبدأ استعداداته لمواجهة مودرن سبورت اليوم

يستأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الإثنين، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.. (طالع التفاصيل)

الغندور يثير الجدل حول احتفال الزمالك بسوبر القرن للأسطورة

كشف الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك السابق، استعدادات النادي الأبيض، للاحتفال بذكرى التتويج ببطولة السوبر الأفريقي، على حساب النادي الأهلي.. (طالع التفاصيل)