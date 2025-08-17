مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

0 0
16:00

كريستال بالاس

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

- -
18:30

أرسنال

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:30

اتلتيكو مدريد

جميع المباريات

إعلان

يد مصر تحسم المركز الخامس ببطولة العالم تحت 19 عاماً

04:41 م الأحد 17 أغسطس 2025

مصر وأيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم منتخب مصر لكرة اليد المركز الخامس ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد مباراة مثيرة في أحداثها جمعته عصر اليوم الأحد بنظيره الأيسلندي.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الشوط الأول متأخرًا بنتيجة (12-17) قبل أن يعود خلال الشوط الثاني ويفوز بنتيجة (33-31).

المنتخب الوطني قد خسر في دور ربع النهائي أمام نظيره الإسباني بنتيجة (29-31).

ونجح المنتخب خلال مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في الفوز على نظيره النرويجي بنتيجة (47 ـ26) خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الجمعة.

وسبق وتوّج منتخب مصر بلقب نسخة 2019 من البطولة فيما احتل المركز الرابع بنسخة العام الماضي 2024، فيحا حلّ خامسًا بنسختي 2007 و2011.

اقرأ أيضَا:
"مبارتان للزمالك والأهلي لن يتضرر".. 5 مباريات سيتم تغيير ملاعبها حال غلق ستاد القاهرة للصيانة

نادي أيرلندي يُخلِد ذكرى اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مصر ضد أيسلندا بطولة العالم لكرة اليد بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عاماً منتخب مصر لكرة اليد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور