يد مصر تحسم المركز الخامس ببطولة العالم تحت 19 عاماً

مصر وأيسلندا ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم منتخب مصر لكرة اليد المركز الخامس ببطولة العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد مباراة مثيرة في أحداثها جمعته عصر اليوم الأحد بنظيره الأيسلندي.

وكان المنتخب الوطني قد أنهى الشوط الأول متأخرًا بنتيجة (12-17) قبل أن يعود خلال الشوط الثاني ويفوز بنتيجة (33-31).

المنتخب الوطني قد خسر في دور ربع النهائي أمام نظيره الإسباني بنتيجة (29-31).

ونجح المنتخب خلال مباراة تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن في الفوز على نظيره النرويجي بنتيجة (47 ـ26) خلال المباراة التي جمعتهما مساء أول أمس الجمعة.

وسبق وتوّج منتخب مصر بلقب نسخة 2019 من البطولة فيما احتل المركز الرابع بنسخة العام الماضي 2024، فيحا حلّ خامسًا بنسختي 2007 و2011.

اقرأ أيضَا:

"مبارتان للزمالك والأهلي لن يتضرر".. 5 مباريات سيتم تغيير ملاعبها حال غلق ستاد القاهرة للصيانة





نادي أيرلندي يُخلِد ذكرى اللاعب الفلسطيني الراحل سليمان العبيد



