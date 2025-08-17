

أُختتمت منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري بإقامة ثلاث مباريات يوم أمس الأحد شهدت هدفًا واحدًا سجله إنبي في فوزه على وادي دجلة فيما انتهت مباراتي غزل المحلة وسموحة والثالثة التي جمعت الزمالك والمقاولون بالتعادل السلبي.

ويستعرض مصراوي مع انتهاء الجولة الثانية من الدوري 5 حقائق من واقع مباريات الجولة:

1) قطار المصري

واصل قطار المصري البورسعيدي الانطلاق فبعد الفوز بالجولة الأولى بثلاثية مقابل هدف على نظيره الاتحاد السكندري فاز بثلاثية نظيفة على نظيره طلائع الجيش بالجولة الثانية ليتصدر جدول ترتيب المسابقة.

2) رقم مميز للأهلي

يعد فريق الأهلي هو صاحب الانتصار الأكبر في الجولة الثانية بعد الفوز برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو ليعود لطريق الانتصارات بعد التعادل في الجولة الأولى من المسابقة بهدفين لمثلهما أمام نظيره مودن سبورت.

3) تعثر الزمالك وزد

رغم فوز زد والزمالك بالجولة الأولى بهدفين نظيفين على كل من المقاولون العرب وسيراميكا كليوباترا بالترتيب إلا أنهما تعثرا بالجولة الثانية بتعادل سلبي لزد أمام سيراميكا كليوباترا وللزمالك أمام المقاولون العرب.

4) 3 تعادلات سلبية

وحسم التعادل السلبي نتيجة ثلاث مباريات بالجولة وهي زد أمام سيراميكا كليوباترا، غزل المحلة وسموحة بجانب الزمالك والمقاولون العرب، فيما انتهت مباراة أخرى بالتعادل بين بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية ولكنها انتهت بهدفين لكل فريق.

5) عودة الأهلي و بيراميدز لطريق الانتصارات

شهدت الجولة الثانية عودة فريقي الأهلي وبيراميدز لطريق الانتصارات بعدما فاز الأول برباعية مقابل هدف أمام فاركو بعد تعادل بهدفين لمثلهما بالجولة الأولى أمام مودرن سبورت كما خطف بيراميدز فوزًا صعباً أمام الإسماعيلي بهدف نظيف بعد تعثر في الجولة الأولى بتعادل أمام وادي دجلة.

