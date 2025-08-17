مباريات الأمس
أول تعليق من محمد مكي عن التعادل مع الزمالك

02:24 ص الأحد 17 أغسطس 2025
كتب- نهى خورشيد:

أكد محمد مكي، المدير الفني لفريق المقاولون العرب، أن التعادل مع الزمالك يُعد نتيجة إيجابية ومكسباً كبيراً لفريقه ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مكي في تصريحات تلفزيونية: "أرى أن التعادل أمام الزمالك نتيجة جيدة للمقاولون، خاصة بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام زد، الفريق افتقد اللمسة الأخيرة لكننا خرجنا بمكسب مهم".

وأضاف: "أداء المقاولون سيتحسن تدريجياً خلال مشوار الدوري، وقد ظهرنا ندًا قويًا أمام الزمالك، لذلك أعتبر التعادل نتيجة مرضية للغاية".

الزمالك ضد المقاولون محمد مكي نتيجة مبارة الزمالك والمقاولون العرب الزمالك اليوم الدوري المصري
