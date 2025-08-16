تداول مقطع فيديو لهدف سكن مرمى شوبير بخطأ مشابه لابنه مصطفى

شهدت مباراة الأهلي ونظيره فاركو التي جمعتهما مساء يوم أمس الجمعة خطأ من حارس مرمى القلعة الحمراء مصطفى شوبير تسبب في هدف بمرماه.

الأهلي فاز برباعية مقابل هدف على نظيره فاركو خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

مصطفى شوبير حاول منع الكرة التي أبعدها زميله محمد هاني من الخروج لركنية وأدخلها إلى منطقة الجزاء ليسددها لاعب فاركو محمد فخري في الشباك.

وهو الهدف الذي شبهه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخطأ من والده أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي السابق.

شوبير ظهر بمقطع الفيديو والكرة تسقط من يده بعد تصديه لركلة حرة مباشرة من مسافة بعيدة لتسقط أمام لاعب الخصم الذي أسكنها الشباك.

المدير الفني لفريق الأهلي خوسيه ريبيرو يعتمد خلال منافسات الموسم الجاري من بطولة الدوري 2025/26 على مصطفى شوبير كحارس مرمى أساسي بدلًا من محمد الشناوي.

اقرأ أيضًا:

"ما حدث مسّ قلبه".. سلوت يعلق على لقطة بكاء محمد صلاح بعد نهاية مباراة ليفربول و بورنموث

وجهة محتملة مفاجئة لمصطفى محمد قبل غلق باب القيد للدوري الفرنسي