متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار مصراوي الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الأهلي ونظيره فاركو ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

ويستضيف فريق الأهلي نظيره فاركو عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة على أرضية ملعب استاد القاهرة.

الأهلي كان قد استهل مشواره بالموسم الجاري من الدوري بالتعادل بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت، فيما تعادل نادي فاركو سلبيًا ونظيره إنبي ضمن منافسات الجولة الأولى ذاتها.

تشكيل الأهلي لمباراة فاركو

ويبدأ فريق الأهلي مباراة فاركو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، أشرف داري، ياسين مرعي، كريم فؤاد.

خط الوسط: أليو ديانج، محمد علي بن رمضان، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: أشرف بنشرقي، محمود حسن تريزيجيه، محمد شريف

تشكيل فاركو لمباراة الأهلي

ويبدأ فاركو مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا سار، معاذ أحمد ، محمد حسين، جابر كامل.

خط الوسط : أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري.

خط الهجوم: محمود فرحات و كريم الطيب.

ملخص بأبرز أحداث مباراة الأهلي وفاركو:

وقصّ محمد شريف شريط التسجيل بعدما وصلته كرة عرضية من زميله محمد هاني أسكنها الشباك بالدقيقة 10.

وألغى حكم المباراة هدفًا سجله محمود حسن "تريزيجيه" بالدقيقة 16 بعد العودة لتقنية الفيديو بداعِ وجود تسلل على زميله محمد علي بن رمضان في بداية اللعبة.

وأرسل محمد علي بن رمضان كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء حولها زميله أحمد سيد "زيزو" برأسه في الشباك بالدقيقة 21 معززًا تقدم فريقه.