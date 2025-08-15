ثنائي هجومي في تشكيل فاركو الرسمي لمباراة الأهلي



كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق فاركو، أحمد خطاب، التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

موعد مباراة الأهلي وفاركو

وتقام مباراة الأهلي وفاركو عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة على أرضية ستاد القاهرة.

تشكيل فاركو لمباراة الأهلي

ويبدأ فاركو مباراة الأهلي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا.

خط الدفاع: بابا سار، معاذ أحمد ، محمد حسين، جابر كامل.

خط الوسط : أحمد شعبان، محمد عز، أحمد البحراوي، محمد فخري.

خط الهجوم: محمود فرحات و كريم الطيب.

بدلاء فاركو في مباراة الأهلي

ويجلس على دكة بدلاء فريق فاركو في بداية مباراة الأهلي كل من: محمد نديم، مروان مجدي، وليد مصطفى، الحسن بيني، مازن عادل، اسلام المزين، ياسين الملاح، تودو فرانسيس، محمد سيد.

كان فريق فاركو قد استهل مشواره بالنسخة الجارية من بطولة الدوري بتعادل سلبي أمام إنبي، فيما تعادل الأهلي بهدفين لمثلهما أمام نظيره موردن سبورت.

