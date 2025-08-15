كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حسم التعادل الإيجابي مواجهة بتروجيت وكهرباء الإسماعيلية بهدفين لكل منهما، في المباراة التي أقيمت بينهما عند السادسة من مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

وتقدم فريق بتروجيت سريعًا بعد مرور 8 دقائق عن طريق لاعبه أحمد عبدالموجود.

وحصل فريق بتروجيت على ركلة جزاء في الدقيقة 22 سددها اللاعب بدر موسى بنجاح في مرمى كهرباء الإسماعيلية.

واستهل فريق كهرباء الإسماعيلية الشوط الثاني بهدف عن طريق لاعبه محمد شيكا بالدقيقة 54.

ولم تمر سوى ثلاثة دقائق حتى أدرك اللاعب سيف الخشاب التعادل لفريقه.

وكان بتروجيت قد تعادل في مباراته بالجولة الأولى سلبيًا مع نظيره الإسماعيلي، فيما خسر فريق كهرباء الإسماعيلية بهدف نظيف على يد نظيره الجونة.

وتعد هذه النقطة هي الأولى لفريق كهرباء الإسماعيلية الوافد على الدوري الممتاز بالموسم الجاري، فيما حصد بتروجيت نقطته الثانية.

