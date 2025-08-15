مباريات الأمس
"لا يجوز".. ماذا تقول لائحة الدوري المصري في واقعة قميص محمود مرعي؟ (مستند)

02:23 م الجمعة 15 أغسطس 2025

محمود مرعي لاعب بيراميدز

كتب - محمد القرش:

شهدت مباراة بيراميدز والإسماعيلي التي أقيمت أمس الخميس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز، واقعة فريدة من نوعها.

والتقطت كاميرات المباراة مدافع بيراميدز، محمود مرعي، مرتديا القميص رقم 5 والذي يعود لزميله على جبر الذي كان غائبا عن قائمة فريق للمباراة.

وفي الدقيقة 54، اكتشف اللاعب الخطأ الذي ارتكبه بعد أن ارتدى القميص رقم 5 بدلا من 3، ليقوم بارتداء القميص سريعا.

لائحة الدوري المصري تدين محمود مرعي

ووفقا للائحة رابطة الأندية لموسم 2025/26، لا يجوز لأي لاعب أن يحمل رقما غير الرقم المسجل به في تقرير المباراة، ويجب أن يكون الرقم واحد على جميع ملابس اللاعب وحسبما هو موضح في التعاميم المبلغة للأندية بذلك.

ومن يخالف تلك القواعد، يتم إنذار النادي مع فرض غرامة مالية تقدر بـ 10000 ألف جنيه مصري في المرة الأولى، وحال تكرار الأمر، تزيد العقوبة بواقع 10000 جنيه مصري عن كل مرة.

يُذكر أن المباراة انتهت بفوز بيراميدز بهدف دون رد على ملعب الدفاع الجوي.

لائحة الدوري المصري بشأن أرقام قمصان اللاعبين

