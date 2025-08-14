مباريات الأمس
يورتشيتش يعلن تشكيل بيراميدز لمواجهة الإسماعيلي في الدوري الممتاز

08:15 م الخميس 14 أغسطس 2025
كتب - نهى خورشيد

كشف الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الإسماعيلي، المقررة في التاسعة من مساء الخميس على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمود مرعي، أحمد سامي، كريم حافظ، محمد الشيبي.

في خط الوسط: مهند لاشين، عبد الرحمن مجدي، بلاتي توريه، إيفرتون داسيلفا، محمد رضا “بوبو”.

في خط الهجوم: فيستون ماييلي.

أما قائمة البدلاء فتضم: محمود جاد، أسامة جلال، مصطفى فتحي، أحمد توفيق، مصطفى زيكو، محمود زلاكة، يوسف أوباما، مروان حمدي.

