مصدر يكشف موقف أحمد فتوح من المشاركة في مباراة المقاولون بالدوري

06:52 م الخميس 14 أغسطس 2025

أحمد فتوح لاعب الزمالك

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل نادي الزمالك موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من المشاركة في مباراة الفريق أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري.

وكان فتوح غادر معسكر نادي الزمالك في العاصمة الإدارية قبل بداية الموسم، بحجة مرض أحد أقاربه، قبل أن يظهر بعد ذلك في إحدى الحفلات بالساحل الشمالي، هو ما أثار غضب الجماهير وإدارة الفريق، لذا تم توقيع عقوبة مالية عليه، بالإضافة إلى تحويله للتحقيق وإيقاف مستحقاته.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "فتوح لم ينضم إلى التدريبات الجماعية للفريق حتى الأن، يخوض تدريبات منفردة داخل النادي في الفترة الحالية".

وأضاف: "الاتجاه الأقرب داخل الزمالك في الوقت الحالي هو استبعاد فتوح، من مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب يوم السبت المقبل".

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

ويلاقي نادي الزمالك نظيره المقاولون العرب، يوم السبت المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري، في إطار منافسات الجولة الثانية بالدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد استهل مشواره في بطولة الدوري المصري "دوري نايل" موسم 2025-2026، بالفوز على حساب فريق سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة.

