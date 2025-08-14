مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مصر

- -
19:30

السنغال

كرة اليد

مصر -19

- -
19:30

إسبانيا - 19

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
18:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

بيراميدز

- -
21:00

الإسماعيلي

جميع المباريات

إعلان

كمال درويش: لست الرئيس الأفضل في تاريخ الزمالك.. وكنت أول متخصص يقود النادي

03:02 ص الخميس 14 أغسطس 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    كمال-درويش-،-رئيس-مجلس-ادارة-نادى-الزمالك-الجديد
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال-درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    الزمالك ينتخب .. كمال درويش: مديونية النادي وصلت 300 مليون جنيه
  • عرض 15 صورة
    كمال-درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    الدكتور كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش رئيس نادي الزمالك
  • عرض 15 صورة
    خاص.. كمال درويش: سوف أتسلم نادي الزمالك الاثنين
  • عرض 15 صورة
    كمال درويش
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الدكتور كمال درويش، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، أن نجاحه في إدارة القلعة البيضاء لم يكن نتيجة تفوق شخصي بقدر ما كان ناتجًا عن اتباع أسلوب علمي حديث في الإدارة.

وأشار كمال درويش خلال استضافته في برنامج "ستوديو إكسترا" مع الإعلامية لما جبريل، أن نادي الزمالك على مدار تاريخه الطويل تولت قيادته العديد من الشخصيات العظيمة التي حافظت على كيانه منذ تأسيسه في عام 1911.

وقال درويش: "أنا لا أعتبر نفسي أفضل رئيس في تاريخ الزمالك، فهناك قامات كبيرة خدمت النادي بإخلاص عبر السنوات".

وأضاف قائلاً: "ما ميز تجربتي هو أنني أول من اتبع أسلوب العلم الحديث في إدارة النادي، ونجحت في تطبيق الهيكلة الرياضية والإدارية القائمة على أسس علمية، وهو ما أحدث فارقًا كبيرًا في طريقة العمل داخل النادي".

واستطرد: "قبل ذلك، كانت كل إدارة تأتي لتُقلد سابقتها دون أن تعتمد على منظومة علمية، وأنا كنت أول متخصص في علوم الرياضة يتولى رئاسة نادٍ بحجم الزمالك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كمال درويش الزمالك تصريحات كمال درويش أخبار الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان