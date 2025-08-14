كتب- محمد عبدالهادي:

أكد الدكتور كمال درويش، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، أن نجاحه في إدارة القلعة البيضاء لم يكن نتيجة تفوق شخصي بقدر ما كان ناتجًا عن اتباع أسلوب علمي حديث في الإدارة.

وأشار كمال درويش خلال استضافته في برنامج "ستوديو إكسترا" مع الإعلامية لما جبريل، أن نادي الزمالك على مدار تاريخه الطويل تولت قيادته العديد من الشخصيات العظيمة التي حافظت على كيانه منذ تأسيسه في عام 1911.

وقال درويش: "أنا لا أعتبر نفسي أفضل رئيس في تاريخ الزمالك، فهناك قامات كبيرة خدمت النادي بإخلاص عبر السنوات".

وأضاف قائلاً: "ما ميز تجربتي هو أنني أول من اتبع أسلوب العلم الحديث في إدارة النادي، ونجحت في تطبيق الهيكلة الرياضية والإدارية القائمة على أسس علمية، وهو ما أحدث فارقًا كبيرًا في طريقة العمل داخل النادي".

واستطرد: "قبل ذلك، كانت كل إدارة تأتي لتُقلد سابقتها دون أن تعتمد على منظومة علمية، وأنا كنت أول متخصص في علوم الرياضة يتولى رئاسة نادٍ بحجم الزمالك".