بشرط رحيل لاعبه للدوري التركي.. مانشستر سيتي يتطلع لصفقة جديدة

كتبت-هند عواد:

يتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي، لصفقة جديدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكنها ترتبط برحيل البرازيلي إيدرسون إلى جالطة سراي التركي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ليفربول يتطلع لتقديم عرض منخفض إلى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، الذي يدعي أنه أجبر على الرحيل.

وأضافت الصحيفة، أن دوناروما (26 عاما) بات متاحا مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني، بعد خلاف حول عقده، إذ أنه يريد زيادة بنسبة 50% على راتبه الحالي البالغ 210 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ونشر اللاعب بيانا أمس الثلاثاء، قال فيه: "للأسف، قرر أحدهم أنني لن أكون جزءًا من المجموعة وأساهم في نجاح الفريق. أشعر بخيبة أمل وإحباط، أتمنى أن تتاح لي الفرصة للنظر في عيون الجماهير في ملعب بارك دي برانس مرة أخرى وأقول لهم وداعا كما ينبغي أن أفعل".

وأشارت الصحيفة إلى أن جالطة سراي مهتما بالتعاقد مع إيدرسون الذي يتبقى في عقده 12 شهرا، وسيصبح متاحا بالمجان في الصيف المقبل.

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق