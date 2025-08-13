مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة الأفرو باسكت

مدغشقر

- -
16:30

نيجيريا

بطولة الأفرو باسكت

كوت ديفوار

- -
18:00

رواندا

بطولة الأفرو باسكت

تونس

- -
19:30

الكاميرون

كأس السوبر الأوروبي

باريس سان جيرمان

- -
22:00

توتنهام هوتسبر

مباريات ودية - منتخبات

مصر - شباب

- -
18:00

المغرب - الشباب

جميع المباريات

إعلان

بشرط رحيل لاعبه للدوري التركي.. مانشستر سيتي يتطلع لصفقة جديدة

11:51 ص الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    جيانلويجي دوناروما (1)_1
  • عرض 6 صورة
    جيانلويجي دوناروما (3)
  • عرض 6 صورة
    جيانلويجي دوناروما (4)
  • عرض 6 صورة
    بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي
  • عرض 6 صورة
    جيانلويجي دوناروما (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

يتطلع مانشستر سيتي الإنجليزي، لصفقة جديدة خلال الانتقالات الصيفية الحالية، لكنها ترتبط برحيل البرازيلي إيدرسون إلى جالطة سراي التركي.

وذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن ليفربول يتطلع لتقديم عرض منخفض إلى الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى باريس سان جيرمان، الذي يدعي أنه أجبر على الرحيل.

وأضافت الصحيفة، أن دوناروما (26 عاما) بات متاحا مقابل نحو 40 مليون جنيه إسترليني، بعد خلاف حول عقده، إذ أنه يريد زيادة بنسبة 50% على راتبه الحالي البالغ 210 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا.

ونشر اللاعب بيانا أمس الثلاثاء، قال فيه: "للأسف، قرر أحدهم أنني لن أكون جزءًا من المجموعة وأساهم في نجاح الفريق. أشعر بخيبة أمل وإحباط، أتمنى أن تتاح لي الفرصة للنظر في عيون الجماهير في ملعب بارك دي برانس مرة أخرى وأقول لهم وداعا كما ينبغي أن أفعل".

وأشارت الصحيفة إلى أن جالطة سراي مهتما بالتعاقد مع إيدرسون الذي يتبقى في عقده 12 شهرا، وسيصبح متاحا بالمجان في الصيف المقبل.

اقرأ أيضًا:

"6 أشقاء وشايل ذنب أحدهم".. 15 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة محمد أبو تريكة

وسام أبو علي يعلق على رسالة كولومبوس كرو بشأن انضمامه للفريق

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي الإنجليزي صفقة جديدة الدوري التركي إيدرسون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة