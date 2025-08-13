كولومبوس الأمريكي يكشف تفاصيل جديدة بشأن موقف وسام أبو علي

كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي كولومبوس كرو الأمريكي، اقتراب انضمام المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي إلى الفريق، بعد إتمام التعاقد معه قادما من النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونشر الحساب الرسمي للفريق الأمريكي، منذ ساعات قليلة صورة لنافذة طائرة وعلق عليها: "من القاهرة إلى كولومبوس".

كما علق حساب كولومبوس على الصور أيضًا وكتب: "وسام في طريقة مسألة وقت فقط الآن".

ويعد هذا بمثابة انتهاء الخلاف بشأن كل ما يثار على الساحة، خلال الفترة الماضية بخصوص انتقال أبو علي إلى الفريق الأمريكي، التي انتشرت في الفترة الماضية بسبب عدم سفر اللاعب إلى الولايات المتحدة حتى الآن.

وكان النادي الأهلي أعلن في وقت سابق، رحيل وسام أبو علي إلى نادي كولومبوس كرو الأمريكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مقابل مبلغ 7.5 مليون يورو.

