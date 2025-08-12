مباريات الأمس
الأهلي يتعاقد مع أحمد أبو العلا لفريق السلة

05:49 م الثلاثاء 12 أغسطس 2025

أعلن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، عن التعاقد مع أحمد أبو العلا لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة السلة بالأهلي خلال الفترة المقبلة، قادمًا من نادي الاتحاد السكندري.

وأوضح أن اللاعب وقع على عقود الانضمام للنادي، لتمثيل فريق السلة بالموسم الجديد في مختلف البطولات المحلية والقارية.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع أبو العلا جاء بناء على رؤية الجهاز الفني، بقيادة لينوس جافريل، وذلك في إطار تدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر من أجل مواصلة حصد الألقاب خلال الفترة المقبلة.

