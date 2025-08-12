ميدو يحتفل بعيد ميلاد زوجته يسرا الليثي بهذه الطريقة (صورة)

كتب- محمد عبدالهادي:

احتفل أحمد حسام ميدو، نجم منتخب مصر والزمالك السابق، بعيد ميلاد زوجته يسرا اللوزي، عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي استجرام.

وشارك أحمد حسام "ميدو" متابعيه اليوم الثلاثاء، صورة تجمعه بزوجته يسرا الليثي، وعلّق عليها بكلمات بسيطة قائلاً: "Happy birthday my love".

من هي يسرا الليثي وقصة حبها مع ميدو؟

يسرا الليثي هي زوجة ميدو منذ عام 2002، وقد جمعت بينهما قصة حب قوية، و تزوجت في سن الـ18 عاما خلال فترة احترافه في أوروبا.

وقال ميدو عن قصة زواجه من يسرا : "كنت متأكد أن هى الشخص الذي أرغب أن استكمل حياتي معه، اليوم الذي يمر دون أن أتزوجها هو إهدار للوقت".

كما تحدثت يسرا الليثي في تصريحات تليفزيونية سابقة عن زواجها بميدو وقالت: "اتجوزنا وإحنا عندنا 18 سنة، لما شافني أول مرة قالي أنا هتجوزك، عند نزوله إلى مصر تحدث مع والدي في هذا الأمر ووالدي كان رافضا لصغر سننا".

وأضافت: "على الرغم من أن والدي استغرب هذا الطلب لصغر سننا، وقال لي انتوا مجانين ولسه صغيرين، سألني عن إزاي هعيش في بلد غريبة، لكنني كنت سعيدة".

و رُزق الثنائي من الزيجة بثلاثة ابناء هم: علي، حسين وهاشم.

